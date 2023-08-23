В очереди на выезд из Беларуси в Евросоюз стоят более 720 легковых авто и 580 фур. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«По состоянию на 10:00 наибольшее количество легкового транспорта находится в очереди перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест). Сопредельные контрольные службы оформили только 35% авто от нормы», - говорится в сообщении.

Очереди транспорта фиксируются перед всеми литовскими пунктами пропуска. Их контрольные службы пропустили на свою территорию в среднем 71% автомобилей.

Сотрудники латвийских погранпереходов Силене (Урбаны) и Патерниеки (Григоровщина) за сутки приняли 65% транспорта.

Скопление грузовиков фиксируется на въезд в Литву и Латвию. Самый загруженный маршрут проходит через литовский пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог). Его контрольные службы оформила наименьшее количество большегрузов — всего 22%.