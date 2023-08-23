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ЭКОНОМИКА РБ
В ОЧЕРЕДИ НА ВЫЕЗД ИЗ БЕЛАРУСИ В ЕВРОСОЮЗ СТОЯТ БОЛЕЕ 720 ЛЕГКОВЫХ АВТО И 580 ФУР
11:30 24.08.2023
В очереди на выезд из Беларуси в Евросоюз стоят более 720 легковых авто и 580 фур. Об этом сообщает Госпогранкомитет.
«По состоянию на 10:00 наибольшее количество легкового транспорта находится в очереди перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест). Сопредельные контрольные службы оформили только 35% авто от нормы», - говорится в сообщении.
Очереди транспорта фиксируются перед всеми литовскими пунктами пропуска. Их контрольные службы пропустили на свою территорию в среднем 71% автомобилей.
Сотрудники латвийских погранпереходов Силене (Урбаны) и Патерниеки (Григоровщина) за сутки приняли 65% транспорта.
Скопление грузовиков фиксируется на въезд в Литву и Латвию. Самый загруженный маршрут проходит через литовский пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог). Его контрольные службы оформила наименьшее количество большегрузов — всего 22%.
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