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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ В БЮДЖЕТ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 2,7 МЛРД РУБЛЕЙ
10:59 24.08.2023
Бюджет Гродненской области в январе-июле 2023 года пополняли 15,8 тысячи организаций, 27,4 тысячи индивидуальных предпринимателей и 629,9 тысячи физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в консолидированный бюджет области за январь-июль 2023 года поступило 2740,2 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 1226,3 млн рублей, местные бюджеты – 1513,9 млн рублей.
Основной объем доходов консолидированного бюджета сформирован за счет поступлений от организаций – 95,3%, или 2611,8 млн рублей.
Поступления от индивидуальных предпринимателей сложились в размере 79,1 млн рублей, физическими лицами внесено в бюджет 48,9 млн рублей, что составляет 2,9% и 1,8% поступлений соответственно.
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