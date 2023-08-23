Бюджет Гродненской области в январе-июле 2023 года пополняли 15,8 тысячи организаций, 27,4 тысячи индивидуальных предпринимателей и 629,9 тысячи физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в консолидированный бюджет области за январь-июль 2023 года поступило 2740,2 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 1226,3 млн рублей, местные бюджеты – 1513,9 млн рублей.

Основной объем доходов консолидированного бюджета сформирован за счет поступлений от организаций – 95,3%, или 2611,8 млн рублей.

Поступления от индивидуальных предпринимателей сложились в размере 79,1 млн рублей, физическими лицами внесено в бюджет 48,9 млн рублей, что составляет 2,9% и 1,8% поступлений соответственно.