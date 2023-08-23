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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ СОБРАНО БОЛЕЕ 91% УБИРАЕМЫХ КУЛЬТУР


10:57 24.08.2023

В Беларуси на 24 августа собрано более 91% убираемых культур: из них 92% зерновых колосовых и зернобобовых культур и более 88% рапса. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

Согласно информации, всего намолочено 6784 тыс. тонн зерна с учетом рапса. В частности, из них 5849 тыс. тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур и более 935 тыс. тонн рапса.

Брестская область завершила уборку ранних зерновых колосовых и зернобобовых культур, приближаются к финишу Минская и Гродненская области.

На 24 августа все регионы страны закончили теребление льна.

Продолжают работы по уборке льнотресты, заготовлено более 37 тыс. тонн.

Соломы, после уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур, убрано на 57% к скошенным площадям. Произведено лущение стерни́ на 14% к убранной площади.

Посеяно озимого рапса на зерно на 95% площади страны.

Закончили сев озимого рапса на зерно Минская, Брестская, Могилёвская и Витебская области.

Хозяйства страны приступили к уборке картофеля. Урожайность 320,8 ц/га.

Собрано зеленой массы кукурузы 408 тыс. тонн.
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