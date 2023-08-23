За январь-июнь 2023 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг Брестской области (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 8,1%, рентабельность продаж – 6,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 июля 2023 г. составила 5,1 млрд. рублей, в том числе просроченная – 0,5 млрд рублей, или 9,5% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 июля 2023 г. составила 6 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,7 млрд рублей, или 11,1% от общего объема кредиторской задолженности.