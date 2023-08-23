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ЭКОНОМИКА РБ


МИНОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ ОТЧИТАЛОСЬ О ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ К НАЧАЛУ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА


09:37 24.08.2023

Минобразования Беларуси отчиталось о готовности системы к началу нового учебного года.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, в 2023/2024 учебном году в стране будут работать 3628 детских садов, которые будут посещать 369 тысяч детей, а также действовать 2865 школ, получать общее среднее образование в них будут около 1 миллиона ребят. Из них впервые перешагнут школьный порог 110 тысяч первоклашек.

Осваивать профессиональные навыки будут около 170 тысяч учащихся профтехучилищ, а также 238,5 тысячи студентов 49 учреждений высшего образования.

Что касается организации образовательного процесса, то на уровне дошкольного образования к 2023/2024 учебному году издано семь наименований учебных изданий общим тиражом 387 840 экземпляров и 8 наименований учебно-методической документации общим тиражом 26 898 экземпляров.

На уровне общего среднего образования к 2023/2024 учебному году запланировано издание 29 учебных пособий для школ. Из них издано 21 учебное пособие (учебники для учащихся), 3 учебных пособия будут изданы до 1 сентября 2023 г., 5 учебных пособий (сборники задач и прописи) — до ноября 2023 г.

Уделено также внимание и организации подвоза обучающихся. Планируется, что 52 тысячи учащихся будут обеспечены подвозом. Для этого задействуют более 1,6 тысячи школьных автобусов. Уже утверждено более 5 тысяч маршрутов.

К 1 сентября в учреждения образования будет поставлен 151 новый школьный автобус. Дополнительно в этом году закупят еще 124 автобуса. Это позволит полностью возместить парк тех школьных автобусов, которые имеют срок эксплуатации более 10 лет.
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