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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В I ПОЛУГОДИИ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 7,7%
09:26 24.08.2023
Реальные располагаемые денежные доходы населения Брестской области (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в I полугодии 2023 года составили 107,7% к уровню I полугодия 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 62,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 9%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 25,4%, доходы от собственности и прочие доходы – 3,4%.
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