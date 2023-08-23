В январе-июле 2023 года организациями всех форм собственности Минской области построено 4775 новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 580,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 202,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 34,8% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 145,2 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 389,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 67,1% от общего ввода по области.