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ЭКОНОМИКА РБ
МИНФИН БЕЛАРУСИ ИНФОРМИРУЕТ О НЕИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ТУРОВСКОГО МОЛОЧНОГО КОМБИНАТА
17:53 23.08.2023
Минфин Беларуси информирует о неисполнении обязательств по облигациям, эмитированным ОАО «Туровский молочный комбинат».
Согласно информации, Туровский молочный комбинат не исполнил обязательства по погашению облигаций 3 и 4 выпусков со сроком обращения с 10 августа 2018 года по 9 августа 2023 года.
«…информация раскрывается на основании статьи 65 Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 года № 231-З «О рынке ценных бумаг» … и влечет запрет на эмиссию ценных бумаг ОАО «Туровский молочный комбинат» и иными связанными с ним лицами в соответствии со статьей 15 Закона № 231-З», - говорится в сообщении.
Акционером, владеющим более чем 25 процентами долей в уставном фонде ОАО «Туровский молочный комбинат», является ООО «Фрэшчиз», депозитарием — ОАО «АСБ Беларусбанк».
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