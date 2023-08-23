Минфин Беларуси информирует о неисполнении обязательств по облигациям, эмитированным ОАО «Туровский молочный комбинат».

Согласно информации, Туровский молочный комбинат не исполнил обязательства по погашению облигаций 3 и 4 выпусков со сроком обращения с 10 августа 2018 года по 9 августа 2023 года.

«…информация раскрывается на основании статьи 65 Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 года № 231-З «О рынке ценных бумаг» … и влечет запрет на эмиссию ценных бумаг ОАО «Туровский молочный комбинат» и иными связанными с ним лицами в соответствии со статьей 15 Закона № 231-З», - говорится в сообщении.

Акционером, владеющим более чем 25 процентами долей в уставном фонде ОАО «Туровский молочный комбинат», является ООО «Фрэшчиз», депозитарием — ОАО «АСБ Беларусбанк».