Отель «Аква-Минск» стал «трехзвездочным». Церемония вручения сертификата соответствия на услуги гостиниц отелю состоялась 22 августа 2023 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИСС, отель идет по пути постоянного развития. Начиная с 2016 г., еще на стадии строительства, было начато сотрудничество с органом по сертификации услуг гостиниц БелГИСС.

В 2017 г. отель получил свой первый сертификат и категорию «две звезды». За прошедшие годы «Аква-Минск» и подтверждал свою категорию, и стал лауреатом Премии правительства за достижения в области качества.

В 2023 г. руководство отеля приняло решение повысить категорию до «трех звезд». Была проделана значительная работа по обновлению номерного фонда. Эксперты-аудиторы органа по сертификации услуг провели оценку на соответствие заявленным требованиям. В результате отель получил «три звезды».

Категория гостиницы, указанная в сертификате соответствия, определяет ее нишу в сфере гостеприимства по уровню и качеству услуг. При этом орган по сертификации периодически проводит оценку оказываемых гостиницей сертифицированных услуг, что не позволяет снизить уровень и качество сервиса, мотивирует на постоянные улучшения и развитие.

Информация об отелях республики, прошедших добровольную сертификацию и классификацию и тем самым официально подтвердивших свою категорию аккумулируется на онлайн-ресурсе «Сертифицированные отели Республики Беларусь» – hotels.gskp.by.