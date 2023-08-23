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ЭКОНОМИКА РБ


ИНВЕСТИЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ СЭЗ «БРЕСТ» ЗА 7 МЕСЯЦЕВ ВЫРОСЛИ НА 8%


17:18 23.08.2023

По состоянию на 1 августа 2023 года темп роста инвестиций предприятий-резидентов СЭЗ «Брест» составил 108% к аналогичному периоду прошлого года.

Как сообщает сайт СЭЗ, при этом 41 предприятие инвестирует в свои проекты с опережением графика, предусмотренного бизнес-планами. Это создает условия для ускоренного запуска новых производств, увеличения объемов выпускаемой продукции, в том числе по программе импортозамещения.

Среди предприятий, которые демонстрируют высокие темпы реализации инвестпроектов – ООО «Зубр Энерджи» В г. Пинске компания осуществляет реконструкцию завода по производству стартерных аккумуляторных батарей для отечественных и зарубежных автопроизводителей. Сегодня полным ходом идет реализация второго этапа реконструкции. С января по июль текущего года объем финансирования проекта составил 15 млн. руб. На октябрь 2023 г. запланировано завершение строительно-монтажных работ и начало выпуска продукции в тестовом режиме.

Также с опережением графика идет реализация проекта ООО «Арлайт ПРО». В настоящее время на участке площадью 2,5 га в промзоне «Аэропорт» компания возводит административно-производственно-складской комплекс по выпуску экструдированного алюминиевого профиля. Заявленный объем инвестиций 7 млн. долларов. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2024 год.

По сравнению с прошлым годом более чем в 10 раз увеличило объем инвестиций в основной капитал УП «Гефест-техника» – производитель газовых, электрических и газоэлектрические плит, встраиваемой техники и воздухоочистителей. Финансовые средства направлены на модернизацию и расширение производства.

На 1 июля 2023 года на территории СЭЗ зарегистрированы 76 резидентов. Среднесписочная численность работающих составила 21854 человека.

За полугодие объем вложенных резидентами инвестиций составил 82,5 млн рублей. Инвестиции в основной капитал – 45,5 млн рублей. Резидентами СЭЗ «Брест» привлечено иностранных инвестиций в размере 84,6 млн долларов. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе составили 74,5 млн долларов. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года – 126,2%. Экспорт товаров вырос до 472,4 млн долларов. Темп роста экспорта товаров – 103,8%. Сальдо внешней торговли товарами в целом положительное: «+» 200,4 млн долларов. Резидентами СЭЗ «Брест» уплачено 162,8 млн рублей налогов, сборов и других платежей в бюджет.
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