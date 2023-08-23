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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕМЬЕР БЕЛАРУСИ ПРИЗНАЛ НЕДОСТАТКИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ УСТРАНЕНИЯ
16:55 23.08.2023
Система образования работает эффективно, но есть и недостатки, требующие устранения. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на совещании по подготовке к новому учебному году.
"Образование - это важнейший социальный институт. Его развитие во многом определяет развитие общества. На финансирование отрасли в текущем году направляется свыше Br10 млрд средств консолидированного бюджета. К новому учебному году будет введено в эксплуатацию две новые школы, четыре детских сада (всего до конца года 9 детских садов)", - сказал Роман Головченко.
По его словам, национальная система образования в целом функционирует достаточно эффективно. Вместе с тем в ее работе есть ряд недостатков и проблем.
"Они выявляются и органами управления образования, и контролирующими органами. В итоге главой государства на совещании в прошлую пятницу отмечена неприемлемость даже отдельных упущений в этой сфере", - подчеркнул премьер-министр.
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