Система образования работает эффективно, но есть и недостатки, требующие устранения. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на совещании по подготовке к новому учебному году.

"Образование - это важнейший социальный институт. Его развитие во многом определяет развитие общества. На финансирование отрасли в текущем году направляется свыше Br10 млрд средств консолидированного бюджета. К новому учебному году будет введено в эксплуатацию две новые школы, четыре детских сада (всего до конца года 9 детских садов)", - сказал Роман Головченко.

По его словам, национальная система образования в целом функционирует достаточно эффективно. Вместе с тем в ее работе есть ряд недостатков и проблем.

"Они выявляются и органами управления образования, и контролирующими органами. В итоге главой государства на совещании в прошлую пятницу отмечена неприемлемость даже отдельных упущений в этой сфере", - подчеркнул премьер-министр.