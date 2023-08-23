В Минской области розничный товарооборот в январе-июле 2023 г. составил 7225,5 млн рублей, или 102,5% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 96,4% розничного товарооборота области, в январе-июле 2023 г. составил 6 966,7 млн рублей, или 102,7% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2022 г.

В январе-июле 2023 г. оптовый товарооборот составил 13 051,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 107,1% к уровню января-июля 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе-июле 2023 г. составил 317 млн рублей, или 112,2% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2022 г.