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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ ПОДРОС НА 2,5%
16:15 23.08.2023
В Минской области розничный товарооборот в январе-июле 2023 г. составил 7225,5 млн рублей, или 102,5% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 96,4% розничного товарооборота области, в январе-июле 2023 г. составил 6 966,7 млн рублей, или 102,7% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2022 г.
В январе-июле 2023 г. оптовый товарооборот составил 13 051,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 107,1% к уровню января-июля 2022 г.
Товарооборот общественного питания в январе-июле 2023 г. составил 317 млн рублей, или 112,2% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2022 г.
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