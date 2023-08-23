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ЭКОНОМИКА РБ


КОЛИЧЕСТВО ОФОРМЛЕННЫХ В 2023 ГОДУ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ БЕЛАРУСИ ДЕКЛАРАЦИЙ ВОЗРОСЛО ПОЧТИ НА 15%


15:28 23.08.2023

Количество оформленных в текущем году таможенными органами Беларуси деклараций возросло почти на 15% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, в том числе почти на 10% - транзитных. Об этом сообщает Telegram-канал Государственного таможенного комитета.

«Белорусской таможней принимаются все меры по созданию благоприятных условий для осуществления внешнеэкономической деятельности, в том числе по сокращению времени, затрачиваемому на осуществление таможенных операций», - говорится в сообщении.

Так, за июль текущего года таможенники оформили менее чем за десять минут 95% товаров, следующих транзитом через нашу страну.
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