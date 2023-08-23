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ЭКОНОМИКА РБ
В НАЦИОНАЛЬНОМ ДЕТСКОМ ТЕХНОПАРКЕ ПРОЙДЕТ ФОРУМ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
15:05 23.08.2023
В Национальном детском технопарке с 31 августа по 1 сентября 2023 года пройдет Форум одаренных детей и молодежи. Об этом сообщает Telegram-канал Минобразования.
Отмечается, что форум соберет одних из самых ярких выпускников Национального детского технопарка.
Для ребят предусмотрена насыщенная программа: открытый лекторий с участием членов Совета молодых ученых при Национальной академии наук Беларуси и открытый лекторий «Поддержка научных проектов и исследований молодежи в Республике Беларусь» с участием Совета молодых ученых при Министерстве образования Беларуси, а также другие мероприятия.
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