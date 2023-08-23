ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.08.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЙ БРЕНД MARK FORMELLE СОЗДАЛ КУКОЛЬНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ ОДЕЖДЫ


14:21 23.08.2023

Бренд Mark Formelle представил самую необычную коллекцию в своей истории – только не для людей, а для кукол. Барби и ее подружек предлагают нарядить в розовые платья, юбки, шорты и топы. Все, как в жизни, только в миниатюре.

Кукольная одежда в магазины пока не поступила, но производитель уже принимает заявки через интернет.

Выпускать гардеробы для Барби стало доброй традицией для модных домов. В разные годы это делали Versace, Dior, Karl Lagerfeld, Ralph Lauren, Calvin Klein, Givenchy, Roberto Cavalli и Alexander MQueen. Теперь частью этой истории стал белорусский производитель.

Барби-коллекция получилась хрестоматийной и содержит оммажи – намеки и отсылки к предыдущим капсулам. Дизайнеры переосмыслили популярные сезонные модели и превратили их в гардеробы кукольной вселенной.

«Для нас это скорее искусство: мода, как и литература, любит возвращаться назад и рефлексировать, брать что-то культовое и делать его современным. Так вышло и с нашей коллекцией для кукол. Наряды получились стильными и яркими и охватывают разные ситуации – от прогулки до романтического ужина. Для тех, у кого в доме еще живут куклы, это возможность их вновь сделать модными и добавить сказочной атмосферы, которой порою так не хватает», – пояснили в Mark Formelle.

Кукольная коллекция включает платья, юбки, топы, футболки, велосипедки, шорты, сарафаны и джемперы. Почти все модели выполнены в розовом цвете, некоторые – в белом или с принтами. Как ожидается, кукольные гардеробы станут популярны среди фанатов Барби и коллекционеров

Одежда для кукол еще не поступала в магазины. В Mark Formelle изучают возможный спрос. Всем желающим предлагают оставить заявки в интернете. Автор каждой 1000-й записи получит гардероб Барби в подарок.

К разработке кукольной коллекции в Mark Formelle также подготовили тематическую подборку одежды для взрослых и подростков. В нее вошло более 400 моделей, чтобы создать личный образ в стиле Барби.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.08.2023
валюта курс
EUR 3.4190
USD 3.1625
RUB 3.3487
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.08.2023
валюта курс +/-
EUR 3.4700 +0.02
USD 3.1625 +0.0127
RUB 3.3487 +0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.08.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4250 3.4290
USD 3.1580 3.1650
RUB 3.0000 3.3650
подробнее

Конвертация в банках
на 23.08.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0800 1.0850
EUR/RUB 101.6000 112.3000
USD/RUB 94.0000 103.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте