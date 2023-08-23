Бренд Mark Formelle представил самую необычную коллекцию в своей истории – только не для людей, а для кукол. Барби и ее подружек предлагают нарядить в розовые платья, юбки, шорты и топы. Все, как в жизни, только в миниатюре.

Кукольная одежда в магазины пока не поступила, но производитель уже принимает заявки через интернет.

Выпускать гардеробы для Барби стало доброй традицией для модных домов. В разные годы это делали Versace, Dior, Karl Lagerfeld, Ralph Lauren, Calvin Klein, Givenchy, Roberto Cavalli и Alexander MQueen. Теперь частью этой истории стал белорусский производитель.

Барби-коллекция получилась хрестоматийной и содержит оммажи – намеки и отсылки к предыдущим капсулам. Дизайнеры переосмыслили популярные сезонные модели и превратили их в гардеробы кукольной вселенной.

«Для нас это скорее искусство: мода, как и литература, любит возвращаться назад и рефлексировать, брать что-то культовое и делать его современным. Так вышло и с нашей коллекцией для кукол. Наряды получились стильными и яркими и охватывают разные ситуации – от прогулки до романтического ужина. Для тех, у кого в доме еще живут куклы, это возможность их вновь сделать модными и добавить сказочной атмосферы, которой порою так не хватает», – пояснили в Mark Formelle.

Кукольная коллекция включает платья, юбки, топы, футболки, велосипедки, шорты, сарафаны и джемперы. Почти все модели выполнены в розовом цвете, некоторые – в белом или с принтами. Как ожидается, кукольные гардеробы станут популярны среди фанатов Барби и коллекционеров

Одежда для кукол еще не поступала в магазины. В Mark Formelle изучают возможный спрос. Всем желающим предлагают оставить заявки в интернете. Автор каждой 1000-й записи получит гардероб Барби в подарок.

К разработке кукольной коллекции в Mark Formelle также подготовили тематическую подборку одежды для взрослых и подростков. В нее вошло более 400 моделей, чтобы создать личный образ в стиле Барби.