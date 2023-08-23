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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОМПРОИЗВОДСТВО МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ ВЫРОСЛО НА 14,6%
14:07 23.08.2023
За январь-июль 2023 г. объем промышленного производства Минской области в текущих ценах составил 22 591,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 114,6% к уровню января-июля 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 15,4%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 1,6%.
В то же время в горнодобывающей промышленности производство упало на 2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 7,9%.
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