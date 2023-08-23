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ЭКОНОМИКА РБ
ЛИТВА НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ С УВЕЛИЧИВШЕЙСЯ НАГРУЗКОЙ ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ДВУХ ПУНКТОВ ПРОПУСКА – ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ
13:54 23.08.2023
Литва не справляется с увеличившейся нагрузкой после закрытия двух пунктов пропуска. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«На прошлой неделе 18 августа литовская сторона закрыла Шумскас (Лоша) и Твярячюс (Видзы) на границе с Беларусью, в том числе заявила о перенаправлении сотрудников указанных погранпереходов на пункт пропуска Мядининкай. Вместе с тем ситуация с очередями транспорта на литовской границе имеет тенденцию к ухудшению», - говорится в сообщении.
Согласно информации, по состоянию на 10.00 наиболее загруженный маршрут в Литву проходит через пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог). С момента закрытия пунктов пропуска сопредельная сторона оформляла не более 24% фур от нормы. Задержки в оформлении большегрузов фиксируются в литовских пунктах пропуска Лаворишкес (Котловка), Шальчининкай (Бенякони) и Райгардас (Привалка), их контрольные службы пропустили на свою территорию 52% авто.
Наибольшее количество легковых авто фиксируется перед пунктом пропуска Тересполь (Брест). За сутки сопредельная сторона оформила только 35% транспорта. На литовском направлении меньше всего автомобилей пропустили на свою территорию контрольные службы Мядининкая (Каменный Лог) — 58% от нормы.
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