ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 8,1%

11:59 23.08.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минской области за январь-июль 2023 г. в текущих ценах составил 21 584,2 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП увеличился на 8,1% к уровню января-июля 2022 г.