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ЭКОНОМИКА РБ
ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 8,1%
11:59 23.08.2023
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минской области за январь-июль 2023 г. в текущих ценах составил 21 584,2 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП увеличился на 8,1% к уровню января-июля 2022 г.
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