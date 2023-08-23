В Беларуси развитию циркулярной экономики уделяется большое внимание. Об этом заявила заместитель министра экономики, выступая на диалоговой площадке «Развитие экономики замкнутого цикла в Республике Беларусь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, мероприятие проходило 22 августа 2023 года в Минске в рамках работы II Международной специализированной выставки ECOLOGY EXPO-2023.

По словам замглавы экономического ведомства, Беларусь не стоит в стороне от глобального тренда перехода к циркулярной экономике (экономике замкнутого цикла). Ведь ее преимущества очевидны. Это рост ресурсоэффективности, сохранение качества окружающей среды, технологический прогресс и устойчивое социально-экономическое развитие.

«Основополагающими принципами такой экономики являются кардинальное изменение системы управления отходами, нацеленность на снижение их образования, максимальное извлечение вторичных ресурсов из отходов и их использование в хозяйственном обороте. Переход к данной модели подразумевает многовекторный подход: это не только внедрение инновационных технологий, новых форм ведения бизнеса, но и готовность общества в целом менять свои привычки. Также это новые возможности для развития зеленого строительства, умной энергетики, цифрового ЖКХ и других инновационных направлений», – подчеркнула Татьяна Бранцевич.