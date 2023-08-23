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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 3%


11:07 23.08.2023

В январе-июле 2023 г. в хозяйствах всех категорий Минской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 3660,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 103% к уровню января-июля 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 3535,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 103,1% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 303,5 тыс. тонн, молока – 1 268,2 тыс. тонн, яиц получено 541,9 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 98,3% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,8% молока и 85,2% производства яиц.

На 1 августа 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 953,7 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 322,5 тыс. голов. Численность свиней составила 592,4 тыс. голов.

На 1 августа 2023 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 25% площадей, подлежащих уборке (на 1 августа 2022 г. – 16,9%). Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 390,8 тыс. тонн, что на 9,5% больше, чем на соответствующую дату 2022 года, при средней урожайности 36,7 центнера с одного гектара убранной площади.

На 1 августа 2023 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 741,1 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 591,1 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 7,7 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 8,3 центнера.
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