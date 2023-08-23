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ЭКОНОМИКА РБ


НАН БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВИТ НА ECOLOGY EXPO-2023 СВЫШЕ 60 РАЗРАБОТОК И ТЕХНОЛОГИЙ


10:48 23.08.2023

Научные организации НАН Беларуси представят свыше 60 разработок и технологий на II Международной специализированной экологической выставке-форуме ECOLOGY EXPO-2023, которая проходит с 22 по 24 августа 2023 года в Минске (, пр-т. Победителей 14, НВЦ БелЭкспо) под названием «Зеленые» технологии: вызовы и возможности для экономики».

Институт жилищно-коммунального хозяйства НАН Беларуси продемонстрирует технологию переработки осадков сточных вод и органической части твердых коммунальных отходов в биокомпосты. Внедрение технологии позволит: сократить количество осадков сточных вод, направляемых на объекты хранения, на 5-10%; увеличить объем переработки органической части твердых коммунальных отходов на 10%; повысить урожайность сельскохозяйственных культур на 5-10%; снизить площади под складируемым осадком и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. На выставке будут представлены натурные образцы биокомпоста, образцы цветочной и овощной продукции, газонной травы, на основе биокомпоста, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси.

Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси покажет ресурсосберегающую и экологичную технологию переработки глинисто-солевых шламов калийного производства, которая позволит уменьшить риски экологически опасного надземного хранения жидких концентрированных солевых отходов. Кроме того, технология даст экономию ресурсов минеральной руды за счет переработки отходов и использования продуктов переработки, а также экономию земель, выводимых из сельскохозяйственного оборота для хранения шламов.

Институт микробиологии НАН Беларуси представит биопрепарат БиоНейт (BioNeit) для активации очистки и устранения запахов в замкнутых системах биологических очистных сооружений. Основу препарата составляют высокоактивные штаммы микроорганизмов, обладающие высоким деструктивным потенциалом по отношению к ряду дурнопахнущих соединений, образующихся в результате биологического разложения органических веществ, а также белков и углеводов.

Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси продемонстрирует технологию переработки отходов производственных предприятий и осадков сточных вод в органические удобрения. Удобрение предназначено для применения в сельскохозяйственном производстве, на приусадебных участках и производится с применением сброженных осадков производственных сточных вод локальных очистных сооружений молокоперерабатывающих предприятий.
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