За январь-июнь 2023 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минской области (без учета банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 14,1%, рентабельность продаж – 11,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 июля 2023 г. составила 14,7 млрд рублей, в том числе просроченная – 3,1 млрд рублей, или 20,9% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 июля 2023 г. составила 13,2 млрд рублей, в том числе просроченная – 2,1 млрд рублей, или 16,2% от общего объема кредиторской задолженности.