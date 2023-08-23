В Беларуси на 23 августа собрано более 90% убираемых культур: из них 90,5% зерновых колосовых и зернобобовых культур и более 88% рапса. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

Всего намолочено 6723 тыс. тонн зерна с учетом рапса. При этом из них 5788 тыс. тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур и более 934,5 тыс. тонн рапса.

Брестская область завершила уборку ранних зерновых колосовых и зернобобовых культур.

Параллельно с уборкой идет теребление и заготовка льна, льнотресты. На сегодня вытереблено льна на 99% площади страны.

Закончили теребление льна Минская, Витебская, Гродненская, Гомельская и Брестская области.

Продолжают работы по уборке льнотресты, заготовлено около 34 тыс. тонн.

Соломы, после уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур, убрано на 55% к скошенным площадям. Произведено лущение стерни́ на 14% к убранной площади.

Посеяно озимого рапса на зерно на 93% площади страны.

Закончили сев озимого рапса на зерно Минская, Брестская и Могилёвская области.

Собрано зеленой массы кукурузы 314 тыс. тонн.