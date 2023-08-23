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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ НАМОЛОЧЕНО БОЛЕЕ 6,7 МЛН ТОНН ЗЕРНА С УЧЕТОМ РАПСА
10:15 23.08.2023
В Беларуси на 23 августа собрано более 90% убираемых культур: из них 90,5% зерновых колосовых и зернобобовых культур и более 88% рапса. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
Всего намолочено 6723 тыс. тонн зерна с учетом рапса. При этом из них 5788 тыс. тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур и более 934,5 тыс. тонн рапса.
Брестская область завершила уборку ранних зерновых колосовых и зернобобовых культур.
Параллельно с уборкой идет теребление и заготовка льна, льнотресты. На сегодня вытереблено льна на 99% площади страны.
Закончили теребление льна Минская, Витебская, Гродненская, Гомельская и Брестская области.
Продолжают работы по уборке льнотресты, заготовлено около 34 тыс. тонн.
Соломы, после уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур, убрано на 55% к скошенным площадям. Произведено лущение стерни́ на 14% к убранной площади.
Посеяно озимого рапса на зерно на 93% площади страны.
Закончили сев озимого рапса на зерно Минская, Брестская и Могилёвская области.
Собрано зеленой массы кукурузы 314 тыс. тонн.
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