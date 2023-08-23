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ЭКОНОМИКА РБ


ПО ИТОГАМ РАБОТЫ КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ В БЮДЖЕТ ВЗЫСКАНО 11,3 МЛН РУБЛЕЙ


09:36 23.08.2023

КГК Гомельской области в январе-июле 2023 года провело 20 проверок и 43 мониторинга. Такие цифры были озвучены на заседании коллегии областного КГК.

В результате в бюджет взыскано 11,3 млн рублей, сэкономлено и предотвращено выплат государственных средств в размере 41,4 млн рублей, возмещено госорганизациям 8,6 млн рублей.

По материалам КГК возбуждено 24 уголовных дела.
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