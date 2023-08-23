КГК Гомельской области в январе-июле 2023 года провело 20 проверок и 43 мониторинга. Такие цифры были озвучены на заседании коллегии областного КГК.

В результате в бюджет взыскано 11,3 млн рублей, сэкономлено и предотвращено выплат государственных средств в размере 41,4 млн рублей, возмещено госорганизациям 8,6 млн рублей.

По материалам КГК возбуждено 24 уголовных дела.