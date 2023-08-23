|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.08.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ В БЮДЖЕТ ВЗЫСКАНО 11,3 МЛН РУБЛЕЙ
09:36 23.08.2023
КГК Гомельской области в январе-июле 2023 года провело 20 проверок и 43 мониторинга. Такие цифры были озвучены на заседании коллегии областного КГК.
В результате в бюджет взыскано 11,3 млн рублей, сэкономлено и предотвращено выплат государственных средств в размере 41,4 млн рублей, возмещено госорганизациям 8,6 млн рублей.
По материалам КГК возбуждено 24 уголовных дела.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.08.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 23.08.2023
Курсы в банках
на 23.08.2023
Конвертация в банках
на 23.08.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте