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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В январе-июне ВЫРОСЛИ НА 6,7%
09:09 23.08.2023
Реальные располагаемые денежные доходы населения Минской области (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-июне 2023 г. составили 106,7% к уровню января-июня 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 65,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22,9%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,2%.
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