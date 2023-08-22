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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 0,8%
18:13 22.08.2023
В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в июле 2023 г. по сравнению с июнем 2023 г. составил 99,7%, с декабрем 2022 г. – 100,8%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,4% и 105% соответственно, промежуточные товары – 99,5% и 101%, потребительские товары – 99,9% и 98,9% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в июле 2023 г. по сравнению с июнем 2023 г. составил 101,3%, с декабрем 2022 г. – 96,6%, в том числе в растениеводстве – 102,9% и 97,2%, животноводстве – 100,8% и 96,4% соответственно.
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