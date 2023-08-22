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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ВЫПУСТИЛИ ОПЫТНУЮ СЕРИЮ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ВАКЦИНЫ


18:01 22.08.2023

В Беларуси выпущена опытная серия противовирусной вакцины. Такая информация прозвучала сегодня на совещании у Лукашенко по актуальным вопросам развития Витебского региона, в рамках которого обсуждалось создание противовирусной вакцины на предприятии "БелВитунифарм".

"…На финансирование проекта деньги были предусмотрены в бюджете и инновационном фонде. По плану строительство завода должно завершиться в этом году. Как мне докладывают, первый этап позади, опытная серия вакцины выпущена", - отметил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он напомнил, что в Витебской области уже освоены технологии производства вакцин для животных - имеющийся опыт можно использовать при создании препаратов для людей.

"Наработанные здесь технологии мы сможем в дальнейшем широко использовать для производства иных вакцин и лекарственных средств", - подчеркнул Лукашенко.

Он также попросил доложить, как проходит второй этап.

"Здесь следует подумать о более масштабных планах и расширении линейки продукции, чтобы не ограничиваться одной вакциной. Как меня информируют, есть перспективное предложение о выпуске противоопухолевых препаратов для лечения заболеваний крови. Очень важное направление. Как эти планы увязаны с выполнением моего поручения о создании биотехнологического кластера?", - поинтересовался Лукашенко.

Председатель Витебского облисполкома Александр Субботин сообщил, что была разработана и утверждена Концепция национальной системы обеспечения биологической безопасности, определены задачи по укреплению межотраслевого сотрудничества и координации работы всех служб, имеющих отношение к данному вопросу. На базе рабочей межведомственной группы при правительстве создан ситуационный штаб, работу которого координирует Минздрав и совет при Совмине.
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