Министерство образования подвело итоги вступительной кампании для получения среднего специального образования.

Как сообщает Telegram-канал ведомства, по оперативной информации, на 21 августа 2023 г. в учреждения образования, реализующие образовательные программы среднего специального образования, всего подано документов – 49 542, или 127,3% от контрольных цифр приема и цифр приема.

Всего контрольными цифрами приема на уровень среднего специального образования за счет средств бюджета установлено 26 936 мест, принято – 26 838 человек, или 99,6% (в 2022 г. – 25 371 человек, или 98,3%).

В целом цифрами приема на уровень среднего специального образования на платной основе установлено 11 970 мест, принято – 11 641 человек, или 97,3 % (в 2022 г. – 12018 человек, или 93,0%).

Прием документов от абитуриентов для получения среднего специального образования осуществлялся с 20 июля по 21 августа 2023 г.