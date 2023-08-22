За январь-июнь 2023 г. в реальный сектор экономики Могилевской области (кроме банков, НКФО, бюджетных организаций) иностранные инвесторы вложили $155,6 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (42,5% от всех поступивших инвестиций) и Кипра (26,9%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $144,8 млн, или 93% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-июнь 2023 г. организациями области направлено за рубеж инвестиций на сумму $105,7 млн.

Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (92,1% от всех направленных инвестиций).

На долю прямых инвестиций приходилось 83,4% всех направленных инвестиций за рубеж.