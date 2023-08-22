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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ВЗЯЛО НА ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ТОВАРЫ К ШКОЛЬНОМУ СЕЗОНУ
16:35 22.08.2023
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) взяло на особый контроль ценообразование на товары к школьному сезону. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе МАРТ.
«В преддверии 1 сентября МАРТ проведены контрольно-аналитические мероприятия в торговых объектах по реализации товаров к школьному сезону, в том числе на специализированных ярмарках и базарах. Всего с 11 по 20 августа обследовано 68 торговых объектов», - проинформировали в ведомстве.
Как показали результаты проведенных мероприятий, товары представлены в широком ассортименте и ценовом диапазоне. Вместе с тем в ходе проверок установлены нарушения законодательства о торговле. Вынесены рекомендации об устранении нарушений в отношении 5 субъектов. В отношении 3 субъектов выданы предписания о запрете реализации товаров.
По субъектам, у которых выявлены предпосылки к нарушению ценового законодательства, проводится дополнительное изучение документов по формированию цен. В случае выявления нарушений будут применены меры административной ответственности.
Соответствующие мероприятия будут продолжены. Отдельные контрольные мероприятия будут проведены на школьных базарах, которые работают в регионах в выходные дни.
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