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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО ПОТРЕБОВАЛ ОТ ЧИНОВНИКОВ СВОЕВРЕМЕННО РАССЧИТЫВАТЬСЯ ЗА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ
16:21 22.08.2023
Лукашенко сегодня на совещании по актуальным вопросам развития Витебского региона обратил внимание на слабую дисциплину расчетов за поставленную сельскохозяйственную продукцию.
"Слабая дисциплина расчетов. Это недопустимо! Если у предприятия нет денег рассчитаться с крестьянами - с бюджета отдавайте. Сами без зарплаты сидите, но людям верните деньги. Особенно за поставленные молоко и мясо", - потребовал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
"Самое печальное, что и с населением не рассчитываемся, от которого поступают систематические жалобы", - отметил он.
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