Лукашенко сегодня на совещании по актуальным вопросам развития Витебского региона обратил внимание на слабую дисциплину расчетов за поставленную сельскохозяйственную продукцию.

"Слабая дисциплина расчетов. Это недопустимо! Если у предприятия нет денег рассчитаться с крестьянами - с бюджета отдавайте. Сами без зарплаты сидите, но людям верните деньги. Особенно за поставленные молоко и мясо", - потребовал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

"Самое печальное, что и с населением не рассчитываемся, от которого поступают систематические жалобы", - отметил он.