Косметические средства почти на 125 тыс. рублей «забыли» указать в документах, перемещая сборный груз. Попытку нарушения законодательства выявили брестские таможенники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, грузовой автомобиль MAN польского перевозчика следовал из Германии. Таможенную границу ЕАЭС транспортное средство пересекало в пункте пропуска «Козловичи». При таможенном досмотре установлено, что фактическое количество товаров превышает указанное в документах. Незаявленными оказались более 2 тыс. единиц косметических средств торговой марки LE MUNI ESTETICA.

В бюджет, в случае декларирования такого количества косметики, пришлось бы уплатить таможенные платежи в размере более 23 тыс. рублей.

Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование). Согласно санкции данной статьи перевозчику необходимо заплатить штраф до 37,5 тыс. рублей.