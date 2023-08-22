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ЭКОНОМИКА РБ
ОЧЕРЕДНУЮ ПОПЫТКУ «НЕДОПЛАТИТЬ» ВЫЯВИЛИ БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ
15:53 22.08.2023
Косметические средства почти на 125 тыс. рублей «забыли» указать в документах, перемещая сборный груз. Попытку нарушения законодательства выявили брестские таможенники.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, грузовой автомобиль MAN польского перевозчика следовал из Германии. Таможенную границу ЕАЭС транспортное средство пересекало в пункте пропуска «Козловичи». При таможенном досмотре установлено, что фактическое количество товаров превышает указанное в документах. Незаявленными оказались более 2 тыс. единиц косметических средств торговой марки LE MUNI ESTETICA.
В бюджет, в случае декларирования такого количества косметики, пришлось бы уплатить таможенные платежи в размере более 23 тыс. рублей.
Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование). Согласно санкции данной статьи перевозчику необходимо заплатить штраф до 37,5 тыс. рублей.
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