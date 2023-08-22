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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 3,3%
15:36 22.08.2023
В Могилевской области индекс цен на продовольственные товары в июле 2023 г. по сравнению с июнем 2023 г. составил 100,2%, с декабрем 2022 г. – 103,3%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за июль 2023 года цены на продтовары выросли по сравнению с июлем 2022 года на 3,9%. В январе-июле текущего года продтовары подорожали на 7,2% к уровню января-июля 2022 года.
Цены на непродовольственные товары в июле 2023 г. по сравнению с июнем подросли на 0,1%, с начала года – на 0,6%. В июле 2023 года цены на непродовольственные товары уменьшились к уровню июля 2022 года на 2%. За январь-июль 2023 года рост цен составил 3,6% к соответствующему периоду прошлого года.
Цены на услуги в июле 2023 г. по сравнению с июнем увеличились на 0,7%, с декабрем 2022 г. – на 6,6%. Годовой рост цен за июль 2023 года составил 8%. За январь-июль 2023 года стоимость услуг стала дороже по сравнению с январем-июлем 2022 года на 7,9%.
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