В Могилевской области индекс цен на продовольственные товары в июле 2023 г. по сравнению с июнем 2023 г. составил 100,2%, с декабрем 2022 г. – 103,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за июль 2023 года цены на продтовары выросли по сравнению с июлем 2022 года на 3,9%. В январе-июле текущего года продтовары подорожали на 7,2% к уровню января-июля 2022 года.

Цены на непродовольственные товары в июле 2023 г. по сравнению с июнем подросли на 0,1%, с начала года – на 0,6%. В июле 2023 года цены на непродовольственные товары уменьшились к уровню июля 2022 года на 2%. За январь-июль 2023 года рост цен составил 3,6% к соответствующему периоду прошлого года.

Цены на услуги в июле 2023 г. по сравнению с июнем увеличились на 0,7%, с декабрем 2022 г. – на 6,6%. Годовой рост цен за июль 2023 года составил 8%. За январь-июль 2023 года стоимость услуг стала дороже по сравнению с январем-июлем 2022 года на 7,9%.