Цена за квадратный метр в Минске за неделю, с 14 по 21 августа, немного выросла.

Как пишет Realt, за последние семь дней число объявлений в базе Realt снизилось почти на 3% и составляет 16,8 тысячи. Среди продавцов, размещавших свои объявления на предыдущей неделе, снизили цены 11% из них, средний размер скидки варьировался от $700 до $1000. В то же время в 1% объявлений цены увеличились — от $1200 до $4000.

Индекс цен на квартиры в Минске за неделю вырос на 0,4% и составил $1352. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1521, что на 0,5% меньше, чем в прошлый понедельник.

Количество объявлений в разрезе числа комнат увеличилось у 4-комнатных (+6%) и 3-комнатных (+2%), квартир. В то же время выбор «однушек» и «двушек» стал меньше: предложение сократилось на 12% и 3% соответственно.

Среди районов города увеличение количества объявлений отмечалось только в Центральном (+8%) и Советском (+1%). В остальных случаях выбор объектов снизился, существеннее всего в Октябрьском — минус 12%.

В разрезе числа комнат рост средних цен отмечался у 1-комнатных (+1,7%) и 2-комнатных (+0,5%) квартир. В то же время в части 3- и 4-комнатных квартир наблюдалось небольшое снижение.

Среди районов города рост средней цены квадратного метра отмечался только в двух районах: в Советском (+0,5%) и Фрунзенском (+0,1%). В остальных районах средняя цена снизилась, существеннее всего Центральном — минус 2,2%.