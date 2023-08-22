ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.08.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ В МИНСКЕ ПРОДОЛЖАЮТ ДОРОЖАТЬ


14:42 22.08.2023

Цена за квадратный метр в Минске за неделю, с 14 по 21 августа, немного выросла.

Как пишет Realt, за последние семь дней число объявлений в базе Realt снизилось почти на 3% и составляет 16,8 тысячи. Среди продавцов, размещавших свои объявления на предыдущей неделе, снизили цены 11% из них, средний размер скидки варьировался от $700 до $1000. В то же время в 1% объявлений цены увеличились — от $1200 до $4000.

Индекс цен на квартиры в Минске за неделю вырос на 0,4% и составил $1352. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1521, что на 0,5% меньше, чем в прошлый понедельник.

Количество объявлений в разрезе числа комнат увеличилось у 4-комнатных (+6%) и 3-комнатных (+2%), квартир. В то же время выбор «однушек» и «двушек» стал меньше: предложение сократилось на 12% и 3% соответственно.

Среди районов города увеличение количества объявлений отмечалось только в Центральном (+8%) и Советском (+1%). В остальных случаях выбор объектов снизился, существеннее всего в Октябрьском — минус 12%.

В разрезе числа комнат рост средних цен отмечался у 1-комнатных (+1,7%) и 2-комнатных (+0,5%) квартир. В то же время в части 3- и 4-комнатных квартир наблюдалось небольшое снижение.

Среди районов города рост средней цены квадратного метра отмечался только в двух районах: в Советском (+0,5%) и Фрунзенском (+0,1%). В остальных районах средняя цена снизилась, существеннее всего Центральном — минус 2,2%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.08.2023
валюта курс
EUR 3.4355
USD 3.1498
RUB 3.3480
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.08.2023
валюта курс +/-
EUR 3.4500 -0
USD 3.1498 +0.0003
RUB 3.3480 +0.0026
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.08.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4220 3.4320
USD 3.1430 3.1480
RUB 3.0000 3.3600
подробнее

Конвертация в банках
на 22.08.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0860 1.0893
EUR/RUB 101.8000 112.4000
USD/RUB 93.6000 103.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте