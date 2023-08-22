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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ 87% МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ УЖЕ ПОЛУЧИЛИ МАТПОМОЩЬ НА ПОДГОТОВКУ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ


14:15 22.08.2023

В Беларуси 87% многодетных семей уже получили помощь на подготовку детей-школьников к учебному году. Об том сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты.

Согласно информации, во всех регионах республики единовременную материальную помощь на подготовку детей к школе получили почти 100 тыс. многодетных семей.

Общая сумма выплат составила более 22 млн рублей.

Единовременная материальная помощь предоставляется независимо от дохода семьи. Размер помощи - 109,32 рубля на каждого школьника в семье.

В ведомстве напомнили, что поддержка семьям с детьми-школьниками также оказывается через предоставление государственной адресной социальной помощи, которую же получили 2,2 тыс. семей на 6 тыс. детей на сумму почти 4 млн рублей; благотворительной помощи - оказана 3,6 тыс. семей на 9,3 тыс. детей на сумму 181,8 тыс. рублей и помощи по месту работы родителей - ее получили 16,6 тыс. семей на 30,3 тыс. детей на сумму 2,7 млн рублей
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