Урожайность зерновых и поголовье скота в Витебской области снижаются. Этот факт отметил сегодня Лукашенко на совещании по актуальным вопросам развития Витебского региона.

"Месяц назад на селекторе мы обсудили все острые моменты и приняли необходимые решения. Вместе с тем ряд проблем сохраняется: свыше трети площадей пока не убраны в Витебской области, урожайность зерновых существенно меньше прошлогодней, заготовка кормов также ниже уровня прошлого года", - отметил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он обратил внимание, что впереди еще уборка многих других культур, включая кукурузу, и за счет этой культуры можно компенсировать недобор по колосовым зерновым.

"Более трех лет назад издан указ № 70. Области оказана весомая государственная поддержка: расчистка долгов, рассрочка обязательств на 15 лет и прочее. Результаты работы витебского АПК мы рассматривали неоднократно, в том числе на выездных совещаниях… Сегодня мы видим отдельные позитивные подвижки: сельское хозяйство области в целом показывает положительную динамику, растут производство молока и удои на корову. Это крайне недостаточно. Проблем у нас хватает", - сказал Лукашенко.

Например, снижается поголовье и производство скота, не хватает сырья, не загружены мощности мясокомбинатов. "Всего лишь на треть они загружены. Молочные предприятия загружены на 70%. Есть куда расти и есть где перерабатывать сырье - молоко и мясо", - сказал он.