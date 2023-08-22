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ЭКОНОМИКА РБ
УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ И ПОГОЛОВЬЕ СКОТА В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ СНИЖАЮТСЯ
13:46 22.08.2023
Урожайность зерновых и поголовье скота в Витебской области снижаются. Этот факт отметил сегодня Лукашенко на совещании по актуальным вопросам развития Витебского региона.
"Месяц назад на селекторе мы обсудили все острые моменты и приняли необходимые решения. Вместе с тем ряд проблем сохраняется: свыше трети площадей пока не убраны в Витебской области, урожайность зерновых существенно меньше прошлогодней, заготовка кормов также ниже уровня прошлого года", - отметил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Он обратил внимание, что впереди еще уборка многих других культур, включая кукурузу, и за счет этой культуры можно компенсировать недобор по колосовым зерновым.
"Более трех лет назад издан указ № 70. Области оказана весомая государственная поддержка: расчистка долгов, рассрочка обязательств на 15 лет и прочее. Результаты работы витебского АПК мы рассматривали неоднократно, в том числе на выездных совещаниях… Сегодня мы видим отдельные позитивные подвижки: сельское хозяйство области в целом показывает положительную динамику, растут производство молока и удои на корову. Это крайне недостаточно. Проблем у нас хватает", - сказал Лукашенко.
Например, снижается поголовье и производство скота, не хватает сырья, не загружены мощности мясокомбинатов. "Всего лишь на треть они загружены. Молочные предприятия загружены на 70%. Есть куда расти и есть где перерабатывать сырье - молоко и мясо", - сказал он.
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