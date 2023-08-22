ЭКОНОМИКА РБ

КГК БЕЛАРУСИ ОТКРЫВАЕТ КОРОТКИЙ НОМЕР ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ

13:25 22.08.2023 Комитет государственного контроля Беларуси с 22 по 24 августа открывает короткий номер 191 по вопросам подготовки детей к школе. Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГКГ, граждане могут сообщить: о проблемах, возникающих при сборе детей в школу либо с приобретением необходимых товаров; об отсутствии в продаже необходимого ассортимента товаров для детей дошкольного и школьного возраста; о доступности цен на школьные товары; о качестве приобретаемой продукции.