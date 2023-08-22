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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИЯ ШЕСТОГО ШКОЛЬНОГО ДНЯ В БЕЛАРУСИ ОСТАНЕТСЯ ПРЕЖНЕЙ
12:43 22.08.2023
В новом 2023/2024 учебном году организация шестого школьного дня в учреждениях общего среднего образования останется прежней.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, руководители учреждений образования будут планировать расписание шестого школьного дня с учетом проведения факультативных занятий для учащихся 9-11 классов (стимулирующих – для одаренных и талантливых детей, поддерживающих – для слабоуспевающих). Максимально занятыми в мероприятиях шестого школьного дня должны быть учащиеся, требующие особого педагогического внимания, состоящие в различных категориях профилактического учета.
В этот день учителя-предметники также могут организовывать предметные недели, научно-практические конференции, интеллектуальные конкурсы и другие мероприятия.
По-прежнему в учреждениях образования будут проводиться физкультурно-оздоровительные мероприятия, трудовые акции, экскурсии, походы, соревнования, занятия объединений по интересам.
Особое внимание необходимо уделять взаимодействию с семьей. В рамках реализации республиканского проекта «Родительский университет» родители в шестой школьный день смогут посетить консультации педагога-психолога, встретиться с педагогами-предметниками и классным руководителем, обсудить вопросы, которые они не могут решить в силу своего рабочего времени.
В шестой школьный день будут работать учреждения дополнительного образования детей и молодежи.
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