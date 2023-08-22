Необходимо интенсивнее задействовать промышленный потенциал малых городов. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков 18 августа 2023 года в ходе рабочей поездки в Брестскую область.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, он принял участие в совещании по рассмотрению хода выполнения поручения «Один район – один проект» в регионе, которое проходило на площадке Барановичского райисполкома.

Общаясь с журналистами перед началом мероприятия, глава экономического ведомства особо отметил, что реализация инвестпроектов находится под постоянным контролем Минэкономики.

«В Брестской области реализуется 121 инвестпроект, в том числе 20 – в рамках поручения «Один район – один проект». В целом, по итогам полугодия, их выполнение идет с опережением графика.

Цель нашей встречи – совместно с райисполкомами, бизнесом и банками детально изучить ситуацию, посмотреть какие действия необходимо предпринять, чтобы ускорить инвестиционную работу там, где возникли трудности.

При том, что проекты реализуются в различных сферах, причины отставания схожи. Первое – это задержка поставок оборудования. Следующий вопрос – необходимость более качественной проработки бизнес-планов и структурирование финансовой модели проектов. Также зачастую нужна корректировка проектно-сметной документации в связи с изменением вида оборудования, что приводит к затягиванию сроков реализации.

Вопросы эти комплексные и решать их нужно при активном участии всех заинтересованных.

Уже сегодня можно сказать, что до конца года отставание от графика в выполнении некоторых инвестпроектов будет ликвидировано», – подчеркнул Александр Червяков.

Глава экономического ведомства отметил, что недостаточно задействован промышленный потенциал малых городов. Как пример, ОАО «Полесьеэлектромаш» в Лунинце.

«На предприятии имеется серьезное литьевое производство с квалифицированным персоналом, компетенциями и оборудованием. Но оно не загружено полностью, хотя спрос на такую продукцию высокий.

Руководителям предприятий в тесной связке с регулятором и местной властью важно быть более разворотливыми и инициативными, модернизировать такие производства для того, чтобы выпускать не полуфабрикат, а готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью. Сохранению и развитию промышленных предприятий в малых городах необходимо уделять особое внимание…», – отметил Александр Червяков.