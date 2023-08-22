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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ПОДРОСЛИ НА 0,4%
11:58 22.08.2023
Индекс цен производителей промышленной продукции Гродненской области в июле 2023 г. по сравнению с июнем 2023 г. составил 99,7%, с декабрем 2022 г. – 100,4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 102,2% и 103,7% соответственно, промежуточные товары – 99,5% и 100,9%, потребительские товары – 99,8% и 99,4% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в июле 2023 г. по сравнению с июнем 2023 г. составил 100,1%, с декабрем 2022 г. – 90,2%, в том числе в растениеводстве – 101,9% и 93,8% соответственно, животноводстве – 99,9% и 89,4%.
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