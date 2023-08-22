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ЭКОНОМИКА РБ
КГК МИНСКОЙ ОБЛАСТИ УСТАНОВИЛ ФАКТ ПРОДАЖИ ЧАСТНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПРОСРОЧЕННЫХ ЭКСПРЕСС-ТЕСТОВ ДЛЯ МОЛОКА
11:39 22.08.2023
Комитет госконтроля Минской области во взаимодействии с финансовой милицией региона установил факты реализации экспресс-тестов (используемых для определения качества молока) с истекшими сроками годности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, на протяжении нескольких лет директор, а также работники частного предприятия, зарегистрированного в Минском районе, изготавливали и приклеивали на упаковки с экспресс-тестами этикетки, содержащие ложные сведения о сроках годности.
После этого товар реализовывали сельскохозяйственным и молокоперерабатывающим предприятиям.
Установлены факты реализации в адрес 42 предприятий, которым нанесен ущерб на общую сумму более 73 тыс. рублей.
В отношении директора и трех менеджеров частного предприятия возбуждено уголовное дело.
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