Комитет госконтроля Минской области во взаимодействии с финансовой милицией региона установил факты реализации экспресс-тестов (используемых для определения качества молока) с истекшими сроками годности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, на протяжении нескольких лет директор, а также работники частного предприятия, зарегистрированного в Минском районе, изготавливали и приклеивали на упаковки с экспресс-тестами этикетки, содержащие ложные сведения о сроках годности.

После этого товар реализовывали сельскохозяйственным и молокоперерабатывающим предприятиям.

Установлены факты реализации в адрес 42 предприятий, которым нанесен ущерб на общую сумму более 73 тыс. рублей.

В отношении директора и трех менеджеров частного предприятия возбуждено уголовное дело.