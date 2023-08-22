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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ НАМОЛОЧЕНО БОЛЕЕ 6,6 МЛН ТОНН ЗЕРНА С УЧЕТОМ РАПСА
10:52 22.08.2023
В Беларуси на 22 августа собрано более 89% убираемых культур: из них 89,5% зерновых колосовых и зернобобовых культур и 88% рапса. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
Согласно информации, всего намолочено 6668 тыс. тонн зерна с учетом рапса. В частности, 5734 тыс. тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур и более 934 тыс. тонн рапса.
Брестская область завершила уборку зерновых колосовых и зернобобовых культур.
Параллельно с уборкой идет теребление и заготовка льна, льнотресты. На сегодня вытереблено льна на 97% площади страны.
Закончили теребление льна Минская, Гомельская и Брестская области.
Продолжают работы по уборке льнотресты, заготовлено около 32 тыс. тонн.
Соломы, после уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур, убрано на 54% к скошенным площадям. Произведено лущение стерни́ на 14% к убранной площади.
Идет подготовка почвы под сев озимого урожая 2024 года. Посеяно озимого рапса на зерно на 90% площади страны.
Закончили сев озимого рапса на зерно Минская и Могилевская области.
Хозяйства страны убирают кукурузу на силос. Собрано зеленой массы кукурузы 245 тыс. тонн
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