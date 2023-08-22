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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 300 ЛЕГКОВЫХ АВТО ОЖИДАЮТ ВЪЕЗДА В ПОЛЬШУ ИЗ БЕЛАРУСИ - ГОСПОГРАНКОМИТЕТ


10:43 22.08.2023

Более 300 легковых авто ожидают въезда в Польшу из Беларуси. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«За минувшие сутки перед единственным функционирующим для легкового транспорта польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) очередь автомобилей выросла с 180 до 300 единиц. Контрольные службы сопредельного погранперехода пропустили на свою территорию 39% авто от нормы. Очереди легкового транспорта также фиксируются перед всеми литовскими пунктами пропуска», - говорится в сообщении.

Перед литовскими погранпереходами Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) въезда в ЕС ожидают более 320 большегрузов. Сопредельные контрольные службы в среднем оформили 37% фур от нормы. Незначительное скопление грузового транспорта фиксируется перед латвийским пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина).
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