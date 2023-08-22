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ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ $237 МЛН
10:31 22.08.2023
За январь-июнь 2023 г. в реальный сектор экономики Гродненской области (кроме банков, НКФО, бюджетных организаций) иностранные инвесторы вложили $237млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Гродненской области, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Кипра (40,8% от всех поступивших инвестиций), Российской Федерации (21,5%), Нидерландов (11,9%), Финляндии (6%), Польши (5,8%), Австрии (5,6%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $194 млн, или 81,8% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За январь-июнь 2023 г. организациями области направлено за рубеж инвестиций на сумму $42,9 млн.
Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (91,5% от всех направленных инвестиций) и Литвы (8,4%).
На долю прямых инвестиций приходилось 96,9% всех направленных инвестиций за рубеж.
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