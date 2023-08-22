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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ЗЕНИТ» ГОТОВИТ К ЗАПУСКУ В ПРОИЗВОДСТВО НОВУЮ СЕРИЮ СВЕТОДИОДНЫХ ФАР
09:44 22.08.2023
ОАО «Зенит» завершает подготовку к производству новой серии светодиодных фар для тракторной и сельскохозяйственной техники.
Как сообщает сайт Могилевского горисполкома, они разработаны на основе 10-летнего опыта производства и эксплуатации известных фар серии ФРОС 01, эксплуатирующихся на технике белорусских и российских производителей в разных климатических зонах планеты.
Как рассказали на предприятии, в фарах ФРОС 04 применена новая схема отвода тепла, позволяющая обеспечить нагрев светодиодов и других элементов на уровне прежней фары, при этом материалоемкость и масса изделия уменьшена более чем в 2 раза.
Также новинка обладает новым улучшенным дизайном, органично вписывается в силуэт техники, особенно при установке под козырек крыши кабины.
Серийное производство новых фар планируется начать в октябре этого года. В настоящее время к поставке доступны опытные образцы.
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