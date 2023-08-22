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ЭКОНОМИКА РБ
В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 2,7%
09:27 22.08.2023
В Гродненской области цены на продовольственные товары в июле 2023 г. по сравнению с июнем 2023 г. снизились на 0,3%, с декабрем 2022 г. – выросли на 2,7%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за июль 2023 года цены на продовольствие повысились по сравнению с июлем 2022 года на 3,8%. В январе-июле 2023 года цены к соответствующему периоду прошлого года выросли на 8,3%.
Непродовольственные товары в июле 2023 г. стали дороже по сравнению с июнем на 0,2%, с декабрем 2022 г. – на 2,2%. За июль 2023 года к уровню июля 2022 года цены на непродовольственные товары увеличились на 0,1%. В январе-июле текущего года к аналогичному уровню 2022 года цены выросли на 4,8%.
Цены на услуги в июле 2023 г. по сравнению с июнем увеличились на 0,7%, с начала года – на 6,8%. В июле 2023 года стоимость услуг выросла по сравнению с июлем 2022 года на 7,5%. За январь-июль текущего года цены на услуги увеличились на 7,3% к уровню января-июля 2022 года.
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