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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ЗАЯВЛЯЮТ О ЧЕТКО ВЫСТРОЕННОЙ СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
17:13 23.06.2023
В Беларуси выстроена четкая система подготовки антикризисных управляющих. Об этом заявил сегодня первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, отвечая на вопросы журналистов о качестве подготовки антикризисных управляющих.
Он особо подчеркнул, что компетентный «кризис-менеджер» – это штучный специалист, сочетающий в себе навыки грамотного юриста, экономиста и эффективного управленца.
«В Беларуси выстроена четкая система подготовки таких специалистов. Первый этап – обучение в соответствующих вузах. Второй – прохождение процедуры выдачи аттестатов соответствия. Принцип: чем сложнее предприятие, с которыми управляющий будет работать, тем выше требования. Плюс мотивация – выплата вознаграждений, размер которого зависит от эффективности работы антикризисного управляющего, достигнутых им результатов», – отметил Юрий Чеботарь, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.
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