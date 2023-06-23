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ЭКОНОМИКА РБ
ЧЕТЫРЕ РАЙОНА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШИЛИ ПЕРВЫЙ УКОС ТРАВ
16:58 23.06.2023
Четыре района Гомельской области завершили первый укос трав. Об этом сообщил 23 июня на заседании облисполкома председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Дмитрий Шинкаренко.
В нынешнем году сельскохозяйственным организациям области поставлена задача заготовить 1,4 млн т кормовых единиц травянистых кормов. На одну условную голову скота в среднем по области - свыше 32 ц кормовых единиц.
По словам Дмитрия Шинкаренко, чтобы обеспечить этот объем, необходимо заготовить 236,6 тыс. т сена, сенажа - 1,4 млн т, силоса - 3,26 млн т.
"По данным на 22 июня, многолетние травы первого укоса скошены на 90% площадей. При средней дневной норме 4,4 тыс. га потребуется еще 5 дней. Завершили первый укос трав четыре района - Ельский, Житковичский, Мозырский и Наровлянский. В 6 районах области осталось скосить менее 5% площадей", - озвучил результаты руководитель облсельхозпрода.
По его информации, травянистую массу убрали с 174,2 тыс. га, или с 86% от скошенной площади.
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