В Витебской области розничный товарооборот в январе-мае 2023 г. составил 2812,8 млн рублей, или 103,8% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,8% розничного товарооборота области, составил 2 609,9 млн рублей, или 104,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-мае 2023 г. оптовый товарооборот составил 7791,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 150,9% к уровню января-мая 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе-мае 2023 г. составил 156 млн рублей, или 113% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2022 г.