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ЭКОНОМИКА РБ
ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ ПОЛОЦКОГО ФИЛИАЛА ОАО «МОГОТЕКС» ОТКРЫЛСЯ В УШАЧАХ
16:36 23.06.2023
Швейный цех полоцкого филиала ОАО «Моготекс» открылся в Ушачах. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Витебские Вести».
Согласно информации, здесь создали 16 рабочих мест, предусмотрели для них специальное освещение. Первый заказ – фирменная одежда для поваров.
«Моготекс» – крупнейший производитель текстильной продукции в Беларуси, признанный лидер на рынке России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
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