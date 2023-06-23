ЭКОНОМИКА РБ

ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ ПОЛОЦКОГО ФИЛИАЛА ОАО «МОГОТЕКС» ОТКРЫЛСЯ В УШАЧАХ

16:36 23.06.2023 Швейный цех полоцкого филиала ОАО «Моготекс» открылся в Ушачах. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Витебские Вести». Согласно информации, здесь создали 16 рабочих мест, предусмотрели для них специальное освещение. Первый заказ – фирменная одежда для поваров. «Моготекс» – крупнейший производитель текстильной продукции в Беларуси, признанный лидер на рынке России, стран ближнего и дальнего зарубежья.